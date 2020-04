Mar Bella pide ayuda, tiene cáncer y necesita operarse

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Chantal Martínez Díaz

Cd. Victoria, Tam.- A través de sus redes sociales, Mar Bella, quien padece cáncer en la última etapa con metástasis y daño en colon, estómago, intestino y vejiga, pidió a la comunidad a ayudarle a recaudar fondos para una operación que cuesta 160 mil pesos.

Explicó que pese a lo avanzado de su cáncer, existe la posibilidad de una cirugía para la metástasis peritoneal.

«Como es particular es costosa, pero se que hay esperanza de una calidad de vida diferente».

Aseguró que su fe va en aumento, «más sabiendo que la mano de Dios está siempre ahí obrando… Me siento débil. Ya mi cuerpo algo cansado pero más fuertes son mis ganas de vivir!!.. Mi hija me necesita. Mi familia querida y amistades. Estoy en un barco que aunque tambalea no se a hundido».

Hasta ahora amistades de Mar Bella a quien se encuentra en la siguiente cuenta de Facebook (https://www.facebook.com/profile.php?id=100008855115292), se han sumado a la causa y por medio de rifas o del boteo, buscan recaudar fondos

Una de las actividades es la elaboración de botes que serán ubicados en comercios, para que la ciudadanía pueda colaborar.

Asimismo, se proporciona la cuenta 4152 3133 0813 5065 de BBVA Bancomer, en la que pueden colaborar con esta causa.

«Agradezco que cada día existan personas tan lindas como tú que me lees, que me regalas tus oraciones y tu empuje para no caerme. Nesecito el gran y valioso apoyo para recaudar el dinero $160 mil de mi cirugía. De lo que puedan aportar. No importa la cantidad, sino lo que se da de corazón; les suplico me comprendan que para mi es imposible costear lo que necesito. De momento no puedo trabajar.

Quiero decirles que a pesar de mi situación, mantener la fe y la actitud me a costado mucho. Cuando ya lo veía todo perdido, hoy se me presentó la oportunidad y se que saldré adelante», publicó en su Facebook.

