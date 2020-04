Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Luego de que Mike Salazar informara a sus fans por medio de sus redes sociales que estaba contagiado de coronavirus, hoy nuevamente vuelve a tomar sus redes, pero esta vez para anunciar que está libre del virus.

Por medio de un video subido a su IGTV en Instagram, el comediante compartió que luego de más de 14 días con el virus, su segunda prueba al covid-19 ha dado negativo.

«Acabo de recibir la noticia respecto a los resultados de la segunda prueba que me había hecho y gracias a Dios soy negativo, sí, mi sistema inmunológico y mis defensas fueron quienes se encargaron de combatir el virus. No hubo un tratamiento prolongado, les digo que yo no necesité tomarme ni una sola pastilla. Mis síntomas fueron súper leves, no estoy diciendo que así sea en todos los casos, pero así fue en mi caso».

En su video señala que quienes más le preocupaban eran su esposa e hijos, pero por fortuna ellos se encuentran bien.

También mencionó que fue víctima de ciberbullying por haber compartido el video: unos lo llamaron falso, otros que se le había pagado para que lo subiera o que simplemente lo hizo para ganar seguidores.

«Nunca fue mi intención generar pánico», declaró con la única finalidad de finalmente terminar y negar con todas las acusaciones.

Con información de: mty.telediario.com

Comentarios