Polémica sobre mensaje de ayuda de Eugenio Derbez

El comediante y actor Eugenio Derbez utilizó sus redes sociales para leer una carta de auxilio de un supuesto doctor, migo suyo que trabaja en la Clínica 20 del Seguro Socia de Baja California.

La carta denunciaba falta de insumos médicos, capacitación y lugares adecuados para atender a los pacientes de coronavirus.

Horas más tarde la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del IMSS en Baja California y San Luis Río Colorado, Desirée Sagarnaga Durante, desmintió las declaraciones con otro video y dijo que la información que dio Derbez era falsa.

El tema se volvió tendencia en redes, donde muchos tachaban al comediante de mentiroso y difundir noticias falsas.

La mañana de este unes Derbez publicó otro video alegando que todo lo que decía era cierto:

«Hace unas horas subí un video pidiendo ayuda me contactaron los médicos de la Clínica 20 del Seguro Socia de Baja California y me pidieron que por favor difundiera los ayudara a difundir esta carta en donde estaba rebasados y necesitaban material para poder seguir atendiendo a los enfermos y que no lo tenían…», dice Derbez.

Comentó que su único objetivo es ayudar y que no está interesado en la política ni en sacar algún beneficio.

«Quiero decirles a todos que lo que digo es verdad, si hay ordenes de que digan lo contrario, pues ya no está en mí, yo nomás estoy pasando el recado lo único que quiero es ayudar a la comunidad, yo me dedicó hacer reír a mí no me gusta meterme en política, no le estoy tirando a nadie y lo único que estoy haciendo es tratar de ayudar…», dijo el actor.

