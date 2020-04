Solicitan padres al Repiso bajar costo de colegiaturas

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero.-

Cd. Victoria, Tam.-

Esta mañana un grupo de padres de familia del colegio Antonio Repiso se manifestaron al exterior del plantel educativo para exigir a la directiva les aplique un descuento del 50 por ciento de descuento en las colegiaturas durante el periodo que dure la contingencia del coronavirus covid-19.

Un padre de familia, quien se identificó como Fernando manifestó que este día decidieron acudir al exterior del plantel ya que han intentado a través de diferentes medios comunicarse con la directiva para plantearles la propuesta y sin embargo no han obtenido respuesta.

«Los padres que estamos aquí presentes y otros que no han podido venir por la situación del covid estamos solicitando que las autoridades de la escuela tengan a bien recibirnos porque hemos mandado oficios solicitando que nos hagan una condonación en cuanto a los pagos de la colegiatura y hasta la fecha no hemos recibido ninguna respuesta».

«Nos han dado un 15 por ciento de descuento lo cual consideramos injusto porque no están dando servicio, no están dando las clases, los niños no están teniendo la temática que tienen que tener diariamente como escuela; aunque comprendemos la situación eso no amerita que se nos cobre el 85 por ciento de la colegiatura», agregó.

Los padres de familia refirieron que pese a que ya que han acudido a tocar las puertas del plantel e intentado hacerles llegar oficios, «es fecha que no nos han dado ninguna razón».

Cabe señalar que los padres de familia que solicitan la reducción del monto de las colegiaturas refirieron que han recabado alrededor de 140 firmas de los aproximadamente 500 padres de familia cuyos hijos forman parte de la matrícula escolar del plantel en sus diferentes niveles educativos.

