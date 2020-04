Exhorta regidor a apoyar en colonias vulnerables

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- El regidor Carlos Cabrera Bermúdez hizo un llamado a la ciudadanía a quedarse en casa para contener la propagación del covid-19 y exhortó a quienes tengan posibilidad a solidarizarse y apoyar a los sectores más vulnerables de la sociedad brindándoles algún tipo de apoyo.

“Cada quien está haciendo su lucha como puede, los que estamos en posibilidades en la medida que le es posible”, refirió.

Ante la difícil situación económica que enfrentan muchas familias señaló que en lo personal ha realizado diversos recorridos por colonias como Enfermeras, La Estrella, Vamos Tamaulipas, Cañón de la Peregrina y Villas de Guadalupe.

“Yo con recursos propios estoy armando estos pequeños apoyos de primera necesidad y lo del agua es un esfuerzo que estoy haciendo con la gente que conozco, con los amigos”.

“Es importante que tengamos cercanía con los ciudadanos, que podamos estar presentes apoyándolos, estoy buscando la manera de poderlos apoyar con lo que yo tengo a mi alcance, con medios propios”.

Cabrera Bermúdez señaló que en su caso el hace entrega de despensas y agua.

“Yo vengo a dejarles algunos artículos de primera necesidad, adapté un pequeño remolque, lo estoy llenando de agua y me estoy yendo a diferentes sectores donde la Comapa con todo el esfuerzo quedan personas que no pueden recibir líquido porque no estaban o porque ya no traía agua la pipa, por ahí estamos yendo a apoyar con este tipo de remolque para llenar algunas tinas”.

Por último, el regidor Presidente de la Comisión de Obras Públicas en el Cabildo mencionó; “es bien importante también darle un mensaje a la gente intentando concientizar para que no salga de su casa en este momento complicado”.

