Para evitar más contagios por coronavirus, pandemia que azota a todo el mundo, debemos estar en aislamiento y tomar sana distancia quienes tienen la necesidad de salir.

Ante esto muchas personas han tenido que festejar sus cumpleaños de manera diferente.

Algunos se conectan a través de chats para hacerlo más ameno, ahora que no pueden salir de casa y estar con sus amigos o familiares para festejarlo.

Pero una abuelita de 94 años de edad tuvo un festejo inesperado, pues se encontraba sola en su casa ya que no puede recibir visitas en estos momentos.

Por lo que Albert Jones, un trabajador público, al verla sentada en su jardín se le ocurrió hacer un bonito detalle y regalarle una serenata.

Albert le cantó Las Mañanitas desde lejos, gesto que la abuelita le agradeció. El conserje señaló que cada que él pueda hacer feliz a alguien con el don que Dios le dio no dudará en hacerlo.

Jones también canta para una iglesia de Florida en Estados Unidos.

A 94-year old grandma was celebrating her birthday.

She was alone in the garden of her retirement home, and wasn't allowed to any visitors.

Albert Jones, a utility worker, was outside.

When he found out, he walked over, and serenaded her with this.pic.twitter.com/WnN4pdtjpM

— Goodable (@Goodable) April 14, 2020