Piden operadores turísticos auxilio al Gobierno Federal

Francisco Medina Guerrero

Para pedir el apoyo a través de créditos o financiamientos por parte de la Federación, un grupo de aproximadamente 40 propietarios de autobuses turísticos así como sus familiares, acudieron este miércoles a las oficinas de la Secretaría de Bienestar Social.

“El apoyo que está ofreciendo el Gobierno Federal a los pequeños y medianos comerciantes también nosotros lo necesitamos, (pues) al no haber turismo no hay movimiento de carros, la mayoría somos comisionistas, igual los patrones si no mueven el carro no hay dinero, que no se olviden de nosotros”, refirió uno de los manifestantes.

Los propietarios de autobuses dijeron que han resultado afectados económicamente por la contingencia del covid-19, por lo que piden el apoyo anunciado por el Gobierno Federal para pequeñas y medianas empresas.

“De cada carro dependen cinco gentes, son dos operadores, mecánicos, eléctricos, somos un montón, los coordinadores (también) estamos parados, las empresas grandes como quiera se mueven y nosotros no”, explicaron.

Los manifestantes adelantaron que de no obtener una respuesta favorable a su solicitud por parte del Gobierno Federal, acudirán a Palacio de Gobierno buscando entrevistarse con el secretario general César Verástegui Ostos, en la búsqueda de apoyos con la administración estatal.

“Aproximadamente en Ciudad Victoria somos como unos 30, 35 concesionarios”, señalaron.

