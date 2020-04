Joaquin Phoenix pide liberar a presos de Nueva York por covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El protagonista de la película “Joker”, Joaquín Phoenix pidió al gobernador de Nueva York, liberar a algunos reos por temor a propagación de covid-19.

Phoenix compartió sus pensamientos sobre la pandemia en un video publicado en las redes sociales y que forma parte de la campaña Release Aging People in Prison.

El actor pidió al gobernador Cuomo que actúe de inmediato, ya que la vida de muchas personas depende de su acción. «Nadie merece morir en prisión por covid-19».

La propagación del coronavirus en Estados Unidos amenaza la salud y la seguridad de todos y en las cárceles de Nueva York aumenta el riesgo de contraerlo al no existir el distanciamiento social y garantizar una buena higiene, dice el actor en el video que fue publicado en Twitter.

A message from Oscar award winning actor Joaquin Phoenix: “I’m calling on @NYGovCuomo to take action in New York by granting clemency to New Yorkers in prison. The lives of so many people depend on his action. No one deserves to die in prison from COVID-19.” #ClemencyNow pic.twitter.com/CEFEkwVTBV

— Release Aging People in Prison Campaign (@RAPPcampaign) April 14, 2020