Piloto dedica discurso a médicos que se dirigían a NY

Antes de embarcar en el avión con el que iba a volar desde Washington a Nueva York, el piloto Jim Crail realizó un emotivo discurso ante sus pasajeros.

En el vuelo iban a viajar varios trabajadores médicos que se dirigían a la ciudad de EE.UU. más golpeada por el coronavirus para combatir la pandemia de manera voluntaria.

«Hoy mucha gente tomará asientos en este avión para ir al epicentro de propagación del coronavirus para ayudar a los pacientes. Les ruego que se levanten, por favor», dijo el comandante de la aeronave con voz temblorosa, agregando que su esposa también era enfermera.

«En nombre de mi mujer, de todos los vecinos de la región, del resto del país y de la compañía aérea United Airlines quiero agradecerles y comunicarles lo mucho que apreciamos el hecho de que están dispuestos a ayudar a la gente voluntariamente», finalizó Crail su alocución en medio de fuertes aplausos de los pasajeros.

El video de la escena se hizo viral en las redes sociales, donde numerosos usuarios compartieron palabras de apoyo y de agradecimiento a los voluntarios médicos y al propio comandante de la aeronave. «Gracias por compartir. Fue un honor para mí y para toda la tripulación llevar a estos hombres valientes al corazón de la lucha contra el covid-19», escribió Jim Crail el pasado domingo en Twitter.

#watch @cbsnews Powerful moment before a flight from @Dulles_Airport to @EWRairport when an @united airlines captain thanks the medical personnel on his flight for coming to the Tri-State to help treat #coronavirus patients. Says his wife is a nurse. pic.twitter.com/afXt7ZYBcP

— Kris Van Cleave (@krisvancleave) April 12, 2020