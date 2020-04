Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Por medio de un estudio que realizó un oncólogo y una microbióloga, han asegurado que los hombres podrían ser más vulnerables de padecer coronavirus, debido a una sustancia existente en los testículos.

La especialista en cáncer Aditi Shastri, residente en Nueva York y su madre, Jayanthi Shasti, en Bombay, realizaron un estudio en base de 68 pacientes contagiados de covid-19 y quienes se recuperaron en la mencionada ciudad de la India.

Según el análisis, señala que aparentemente el virus de Sars-CoV-2 o mejor conocido como covid-19, se adhiere a una proteína llamada ACE2, la cual existe en niveles altos en los testículos.

Esta proteína no solo está en los testículos, también está presente en pulmones, en el tracto gastrointestinal y en el corazón, pero los testículos, es en donde hay mayor concentración de esta proteína. En comparación a los ovarios, en las mujeres, esta proteína no existe.

Las especialistas consideran que, posiblemente esta podría ser la razón por la que las mujeres se recuperan más pronto del virus que los hombres. El análisis aún está en su fase preliminar y no ha sido revisado por otros expertos en el ramo.

Our paper on #COVID19 out on @medrxivpreprint "Delayed clearance of SARS-CoV2 in males compared to females : High ACE2 expression in testes suggests gender-specific viral reservoirs." https://t.co/TLjlfW6uoq @EinsteinMed @MontefioreNYC @Amitvermamds @tmprowell @matthewherper

— Aditi Shastri, MD (@aditishasMD) April 17, 2020