Raymundo: ‘El gallo de oro’

Rubén Jasso.-

Su voz ya resulta conocida para muchos victorenses que acostumbran visitar taquerías, fonditas y puestos de comida en nuestra Capital, aunque en medio de la contingencia que se vive, el número de personas en las calles ha disminuido y no es tan fácil ganarse el sustento del día.

El repertorio que canta es amplio, pero de un solo artista, a quien siempre admiró y lo sigue haciendo, al interpretar su música con un toque muy personal y a la vez tan parecido al cantante ya fallecido Valentín Elizalde.

Con una vestimenta en donde siempre sobresale el saco, las botas y el sombrero, además de una medalla que porta con orgullo, Raymundo González Barrón, quien se identifica como “Valentín Elizalde Victorense” se gana la vida honradamente al tiempo que rinde un tributo a quien era conocido en el mundo artístico como “El gallo de oro”.

De lunes a domingo, Raymundo sale de su domicilio allá por la colonia Tamatán para recorrer la Calzada Luis Caballero hacia la zona centro de Victoria y hace algunas “escalas” en el trayecto si la ocasión lo amerita, es decir, si hay puestos de comida abiertos y clientes que puedan ayudarlo con una moneda mientras escuchan esa voz tan idéntica a quien era originario de Sonora y cantaba al ritmo de banda.

También acostumbra recorrer los diversos tianguis de la Ciudad (aunque por el momento no se instalan), donde la gente ya lo identifica como uno de los “Rostros de Victoria”.

Sencillo y siempre dispuesto a entablar una plática, el joven va saludando amigos en su camino, hasta que llega a los lugares donde es bien recibido y se siente a gusto para empezar a cantar su repertorio, así, a “capela”, sin acompañamiento musical, pero con un sello muy propio en cada una de las melodías.

DE LA ESTACIÓN AL CENTRO

Llega a la Estación, recorre los diferentes puestos y de ahí se enfila hacia las calles más céntricas, siempre a pie, hasta llegar a los negocios de comida de la calle Siete, sector donde también ya lo conocen y le dan el espacio para mostrar su voz.

Igualmente, ha tenido la oportunidad de trasladarse en algunas ocasiones a El Mirador de Alta Cumbre para cantar en los negocios donde se vende comida, teniendo también una buena aceptación entre los visitantes a ese centro turístico.

“Vete ya”, “Lobo domesticado”, “El venadito”, “La más deseada”, “Soy así”, “Te quiero así”, “Se parece a ti” y muchas más, son las piezas musicales que diariamente interpreta en distintos lugares de Victoria.

Y es precisamente en uno de sus recorridos, donde nos encontramos a este joven, quien de inmediato accede a una plática, mostrándose contento porque, dice, cuenta con muchos “fans” y gente que lo sigue y que lo apoya.

‘EL GALLO’ DE VICTORIA

Es justo en el 21 Hidalgo en donde lo abordamos hace algunos días y por donde caminaba hacia el centro de la Capital, respondiendo amablemente al preguntarle por su nombre.

“Soy Valentín Elizalde Victorense, ‘El Gallo’ de Ciudad Victoria, Tamaulipas”, dice sin dudar, al tiempo que expresa su agradecimiento hacia las personas que siempre le brindan la mano.

“Aquí ando echándole ganas, cantando en la Estación, voy para el centro y quiero agradecer mucho a todas y cada una de las personas que siempre me han apoyado, les agradezco mucho y a todos mis ‘fans’, ahí estoy en el ‘face’ también como ‘Valentín Elizalde Victorense’ y gracias a todos por su apoyo”, reitera.

Respecto a su jornada diaria, Raymundo González señala que sale de su casa alrededor de las diez de la mañana y regresa ya entrada la tarde.

Generalmente viste de traje, botas, un sombrero con un toque personalizado y a veces un antifaz plateado que da un aire de misterio a su personaje.

“Salgo a la calle de lunes a domingo de diez de la mañana a cinco de la tarde”, explica.

Sobre sus gustos musicales, aclara que solamente admira a Valentín Elizalde y por ello canta todas o la gran mayoría de sus canciones, destacando por el timbre de voz muy parecido al cantante sonorense.

“Soy admirador de él, de todas sus canciones y pues mucha gente me ha dicho que canto igualito que él, me visto (como él) y por eso me dedico a cantar sus canciones y siempre salgo adelante”, dice con orgullo.

LA GENTE LO APOYA

Nacido en Victoria hace 37 años, Raymundo refiere que tiene ya un buen tiempo dedicándose a esto, reiterando su agradecimiento a sus amigos, a sus “fans” y mucha gente que quizás él no conoce, pero le brindan un apoyo sincero y lo ayudan económicamente.

“La gente siempre me ha apoyado, me da una ayudadita, a veces me dan ‘poquito’ pero yo les agradezco mucho, gracias por darme ese apoyo tan bonito y quiero decirles a todos que no me doy a dar por vencido, le voy a echar ganas”, sostiene.

Durante sus recorridos por la Ciudad, también se encuentra con personas que tienen algún negocio y lo ayudan, mientras que “Valentín Elizalde Victorense” les hace algún tipo de promoción, pues así lo muestra justamente en su página de Facebook al encontrarse en un taller de reparación de celulares.

En su andar, también ha tenido la oportunidad de cantar a través de la pantalla de las televisoras locales, algo que lo tiene contento porque, dice, le ha permitido ser famoso.

“A mis amigos de la televisión que la otra vez me grabaron también les agradezco todo ese apoyo”.

Y reitera que todo lo que hace es por sus “fans”, a quienes les agradece su gran apoyo y su amistad, así como a la gente que se encuentra en su camino.

“Muchas gracias por su cariño, porque siempre me han apoyado y no me importa lo que me den, sino lo importante es que siempre me han apoyado y se los agradezco a todos”.

Por último, muestra orgulloso la medalla de “gallito” que siempre lo acompaña, como una manera de reafirmar su admiración y respeto al intérprete sonorense.

La charla termina y Raymundo González Barrón sigue su camino hacia el centro de la Ciudad, bajo los rayos del sol y unas calles un tanto desoladas, pero el joven conocido como “Valentín Elizalde Victorense” le echa “todos los kilos” para seguir cantando en donde haya oportunidad y así ganarse unas monedas que le permitan sacar el sustento de cada día.

