Meseros ‘se ponen bravos’ en Tampico

TAMPICO, Tam.- Al ver reducidos los ingresos del municipio de Tampico en un 70 por ciento, este no puede apoyar a los desempleados de bares y cantinas con recursos económicos, pero sí con despensas; sin embargo, estos las rechazan y se niegan a dar el nombre de los negocios donde trabajan.

Los inconformes nuevamente se manifestaron, pues aseguran que las autoridades de los tres niveles de gobierno “a huevo” les tienen que dar dinero para poder seguir viviendo y también amenazaron con realizar una serie de desmanes en caso de no ser atendidos por el presidente municipal, Jesús Nader.

Ante ello, el Alcalde de Tampico dejó en claro que el Municipio ha atendido en por lo menos tres ocasiones a los trabajadores de bares y cantinas, a quienes se les ofrecieron despensas, pero las rechazaron.

Asimismo, dijo que se les pidió que hicieran una relación de los trabajadores afectados y el nombre de los negocios donde laboran y el nombre de los responsables o dueños, pero se negaron a proporcionar esa información.

“Quieren ayuda económica, pero no está dentro de mis posibilidades, el Ayuntamiento no tiene presupuesto no puedo yo responsabilizarme de algo que no tengo, en estos momentos difíciles hemos otorgado apoyos en despensas para ir pasándola por la falta de empleo, se les ofreció una despensa cada 15 días, pero la rechazaron”, dijo.

Aseguró que como municipio sí se les ha dado la cara, tan es así que este martes dialogó nuevamente con ellos, pero que se mostraron prepotentes exigiendo dinero.

“Hablan de 350 afectados que son, según ellos, los que representan, no es la manera de venir a exigir, es la tercera vez que los atendemos, los demás sectores nos han aceptado la despensa y la ayuda que les damos, como un apoyo mientras pasa esta contingencia sanitaria”, indicó el munícipe.

