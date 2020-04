View this post on Instagram

Esto es una gran mentira, una gran difamación, yo no he dicho absolutamente nada! y no hagan eso porque me caga la puta madre que pongan palabras en mi boca y pensamientos en mi mente……. yo no he sido, no soy y no seré jamás manipulable por nadie, ni lo que dice, piensa, ni hace……. por mí, lo que yo tenga que hacer, pensar o decir…….. yo hago lo que me sale de los cojones no lo que me dicen que haga!……. ENTENDISTEEEEEEEE…….