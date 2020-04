Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Monterrey, NL.- Desde hace ya varias décadas que se unieron para siempre en la parada de un camión en la ciudad de Monterrey, Nuevo León.

Apretando fuertemente la mano de su esposo y sin soltarlo, doña Dominga Martínez, contó que durante 30 años que llevan de casados, han logrado superar cualquier adversidad.

Aún con la falta de apoyo de las autoridades, el reciente atropello de don Telésforo, el cual lo dejó sin empleo, y por la contingencia del covid-19, son tan solo algunas adversidades que la pareja ha tenido que afrontar en una pequeña vivienda de la calle División del Norte en San Pedro 400.

«Él es el amor de mi vida, y aunque hemos batallado a veces hasta para comer, le agradezco a Dios que sigamos juntos, porque así saldremos adelante», dijo la mujer de 64 años.

El señor Telésforo tiene 73 años y hasta hace apenas tres meses, trabajaba como jardinero para una empresa ubicada en García, aunque poco antes de llegar a su turno fue arrollado por un taxista.

«El señor que me atropelló me dijo Dios lo bendiga y me dio cien pesos para irme en el camión, a veces me siento triste porque no hay dinero y yo tengo muchas ganas de trabajar, tengo que luchar por nosotros, porque amo a mi esposa y cómo no hacerlo, si nunca me ha dejado solo».

A pesar de que aseguran que Dios no les mandó hijos, tienen muy claro que la ayuda divina para salir adelante siempre la han tenido de su lado.

Con información de: mty.telediario.com

