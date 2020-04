Perro se vuelve viral por estar triste tras cuarentena

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Tras la cuarentena que se vive en Estados Unidos, un perro de raza Bulldog se volvió viral tras ser captado triste.

«Big Poppa ha estado triste hoy. Creo que extraña jugar con los niños que viven en el edificio. Él solo los mira desde el patio», escribió Rashida Ellis, dueña del can, con quien vive en Atlanta, Georgia.

Ellis compartió el momento en su cuenta de Twitter y hasta ahora suma más de 82 mil retuits y 739 mil me gusta; la mujer añadió que Big Poppa adora a los niños más que a cualquier cosa, por lo que no poder convivir con los pequeños ‘le está pasando factura’.

Big Poppa has been so sad today, I think he miss playing with the kids in the building. He just watches them from the patio pic.twitter.com/gVooqvZ5oI

— Rae Elle (@RaeElle) April 22, 2020