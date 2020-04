Prohibirán visita a panteones el 10 de mayo

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adela Hernández

TAMPICO, Tam.- La visita a los cementerios estará prohibida este diez de mayo para evitar contagios del covid-19.

Y es que miles de familias cada año se organizan para acudir a los cementerios y llevar flores a las madres que se han adelantado en el camino.

«Solo están abiertos para sepelios, los cuales se realizan siguiendo las recomendaciones emitidas por la autoridades de salud, en el sentido de que deben duran 15 minutos como máximo y sólo se permite la entrada a 15 personas siempre y cuando no sean niños, adultos mayores o mujeres embarazadas,» dijo la directora de Panteones en Tampico, Lizeth García Aldape.

Hizo un exhorto a la población para que se siga quedando en casa, toda vez que ya se ha declarado en la etapa 3 de la pandemia del covid-19.

“Desafortunadamente aún hay gente que no entiende el quédate en casa, lo que se procederá hacer desde el día 9 es que no habrá acceso al panteón, las puertas están cerradas a excepción de servicios de inhumación, se van a colocar avisos para informarle a la gente que no habrá misas y que no podrán ir a dejar flores” señaló.

Dijo que se pedirá la presencia de Protección Civil y de Coepris para que inviten a regresar a sus casas a las personas que acudan a los panteones.

