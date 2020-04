Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

MÉXICO.- Por decreto del gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís desde hace 15 días, toda persona que deba salir de su hogar a realizar actividades escenciales deben portar un cubrebocas o podrán ser sancionados por la policía estatal, esto, como una medida para ayudar a reducir los contagios de coronavirus en aquél estado.

Sin embargo, eso no pareció importarle mucho a un youtuber que decidió a recorrer las calles de Saltillo en patineta sin seguir ni las más básicas recomendaciones sanitarias.

Juan Castelo, decidió grabar un video en el que encima de su patineta, muestra cómo las calles está prácticamente vacías, consecuencia del confinamiento por la enfermedad covid- 19. Sin embargo, él no pareció consciente del riesgo de contagio de esta enfermedad y decidió saltarse, cínico, una de las medidas sanitarias para reducir el riesgo.

En su video, se le escucha decir: No es que no lo quiera usar (el cubrebocas), ni que no me guste, pero nunca he usado esas madres ni porque soy otaku… y pues no lo uso», dice, aferradamente Castelo, como para querer justificar el desacato a esta medida.

Este youtuber inició su recorrido en la Plaza de Armas frente al Palacio de Gobierno, transitó por la calle de Victoria en donde mostró como algunos de los negocios siguen abiertos, y después se paseó por la Alameda Zaragoza, actualmente acordonada para que la gente no pueda sentarse en las bancas. Ahí, hizo notar que era muy poca gente la que caminaba por las calles.

