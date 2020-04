Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Cada día que pasa, el nivel de autoritarismo es mayor en el presidente López Obrador.

Parece que el poder lo ha cambiado, y mucho.

Sus aplaudidores y defensores; sus fanáticos y aduladores, dirán que no es cierto y sacarán una foto o meme en el cual se vea a un Andrés Manuel saludando a gente pobre y dando la impresión de ser un hombre lleno de bondad.

Pero no.

Ayer mostró que en México es él y solo él. Su ego es cada vez más grande y está tomando dimensiones fuera de la realidad.

Los empresarios pidieron un crédito a instancias internacionales para poder superar la crisis provocada por la pandemia, luego de que el Gobierno federal a través del mandatario nacional les negó dar facilidades para sostener sus empresas y, por ende, los empleos.

Pues al Presidente no le gustaron “los moditos” de estos empresarios mexicanos, y es muy seguro, sino es que ya lo hizo, que les negará el aval para que los organismos internacionales otorguen ese crédito.

Y lo mismo va a pasar con las entidades federativas que lo han solicitado, entre ellas Tamaulipas.

Lo que quiere Andrés Manuel es vestirse de héroe y que la gente le agradezca. Que la población y todos los sectores que la conforman digan que gracias a él se salvaron.

Por eso les va a negar el aval, porque entonces él sale sobrando y no será el “salvador” del país.

Y es increíble su forma de pensar.

Haga de cuenta que usted, amable lector, está en problemas económicos y le pide prestado a su papá; este le dice que no, porque entonces no le podrá dar de comer a sus demás hijos, que no trabajan y que no estudian.

Entonces usted decide pedir un préstamo a alguna institución financiera, a fin de no perjudicar a su padre, a pesar de que él le negó la ayuda. Entonces su papá le tiene que dar el aval, sin comprometer para nada sus ingresos, y así, de la nada, dice que no. Que no le gustan esos moditos y, ¡sopas! Ya no podrá salvar su situación.

Así está el tema. Y es una lástima, porque la recuperación será muy, pero muy complicada.

Ni modo, por eso votaron más de 30 millones de mexicanos.

EN CINCO PALABRAS.- El poder enferma muy feo.

PUNTO FINAL.- “Cualquiera con fanatismo, poder e impunidad puede transformarse en una bestia”: Isabel Allende.

