Cancelarán concesiones a ‘micros’ de ‘Las Playas’

Francisco Medina Guerrero

Cd. Victoria.- Por dejar sin servicio a sus usuarios al efectuar un paro, la Subsecretaría del Transporte inició un procedimiento para cancelar las concesiones de la ruta 17 Libertad-Nuevas Playas.

Cabe señalar que en sustitución de los microbuses de la ruta Libertad-Nuevas Playas y dar el servicio a los usuarios, se han habilitado los microbuses de la ruta Horacio Terán.

Al dar a conocer lo anterior, el subsecretario del transporte en el estado Heriberto Morado Cisneros detalló; «ellos decidieron parar el lunes pasado, se van a ser acreedores a una sanción».

«Qué es lo peor que puede pasar, que se pueden quedar sin concesión y de hecho les comento que ya iniciamos el procedimiento para la cancelación de esas concesiones», reveló el funcionario.

Morado Cisneros señaló que el dirigente de esa ruta manifestó que necesitaba que lo apoyaran para que disminuyeran el precio del diésel para poder prestar el servicio.

«Eso no está en manos del Estado, es tema de la Federación, no nos corresponde, no pueden parar si la subsecretaría no les autoriza».

«Jamás se va a autorizar que una ruta con 40 unidades pare operaciones, si tienen 40 unidades hay bastante demanda del servicio aunque estaban trabajando la mitad porque así se lo pedimos», añadió.

Morado Cisneros refirió que para dar servicio a los usuarios de dicha ruta se tuvo que acudir con otros concesionarios.

«Para que con otras unidades que están paradas de otras rutas cubrir la necesidad de servicio de esas personas que utilizan la ruta 17», dijo para concluir.

