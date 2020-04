¿Por qué AMLO no usa cubrebocas?

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró que está bien de salud y reveló la razón por la que no usa cubrebocas en plena Fase 3 de la epidemía del COVID-19 en el país.

“No me pongo cubrebocas porque no me lo recomienda Hugo López-Gatell, entonces yo hago caso”, dijo el mandatario.

Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, el jefe del Ejecutivo afirmó que sigue todas las recomendaciones de la Secretaría de Salud, además de que mantiene su tratamiento médico para controlar la hipertensión que padece.

“Me cuido y estoy bien de salud, me tomo mis pastillas, me dio un infarto y desde entonces tengo tratamiento médico, pero estoy muy bien, no tengo ningún problema de salud, soy hipertenso controlado, me mantengo ejercitado, camino aquí, hago ejercicio, pero sobre todo la mente”, explicó.

Con información de: radioformula.com.mx

