El día de hoy la órbita del asteroide 52768 (1998 OR2) pasa por su punto más cercano a la Tierra. Ante el alarmismo de muchos, hay que poner esta cercanía en perspectiva, ya que sus dos kilómetros de ancho pasarán a 16 veces la distancia entre la Tierra y la Luna.

Las primeras imágenes de los trompicones del asteroide en su camino hacia nuestra vecindad, ya fueron tomadas por el observatorio de Arecibo, en Puerto Rico.

Hasta ahora, el asteroide que ha pasado más cerca de la Tierra fue el asteroide 2007 TU, el 29 de enero del 2008 y lo hizo a 5553,512 km de nuestro planeta.

Este asteroide 1998 OR2, considerado potencialmente peligroso, dadas sus medidas (1,7 kilómetros de largo y 4,1 kilómetros de ancho), pasará a una distancia mínima de 6,28 millones de kilómetros de la Tierra y volará a una velocidad de 8,69 km/sg.

Wow. Asteroid 1998 OR2 tumbling through space seen by the Arecibo observatory.

They confirm the space rock is ~ 2 km in diameter and rotates once every 4.1 hours.

1998 OR2 will safely make a #closeapproach of Earth on 29 April, at its closest being 16 x further than the Moon🌙 pic.twitter.com/Rf7a4eg0gZ

— ESA Operations (@esaoperations) April 24, 2020