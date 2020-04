Reclusa con coronavirus muere al dar a luz

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una mujer falleció mientras se encontraba en prisión después de dar a luz, mientras se encontraba conectada a un respirador artificial, cuando fue hospitalizada con síntomas de coronavirus, señaló la Oficina de Prisiones de Estados Unidos.

Alrededor de un mes después de haber sido hospitalizada, Andrea Circle Bear, de 30 años, murió mientras cumplía una sentencia de 26 meses por mantener un local relacionado con drogas.

Andrea fue una de las 29 reclusas federales que fallecieron en custodia de la Oficina de Prisiones desde finales de marzo.

Más de mil 700 presidiarios federales han dado positivo a pruebas de Covid-19, donde 400 de ellos se han recuperado.

Circle había sido trasladada de una prisión de Dakota del Sur al Centro Médico Federal de Carswell, una prisión federal en la que se atiende médicamente a reclusas en Fort Worth, Texas.

Después fue puesta en cuarentena para reducir la propagación del coronavirus para posteriormente ser trasladada a un hospital local por posibles preocupaciones relacionadas con su embarazo, pero fue dada de alta y regresó a la prisión.

Tres días después los médicos de la prisión decidieron que debía regresar al hospital porque presentaba fiebre, tos seca y otros síntomas, siendo entubada ese mismo día, y al día siguiente nació su bebé por medio de una cesárea.

La oficina de prisiones no ha informado sobre la salud del bebé.

Andrea era una persona considerada vulnerable al virus debido a su embarazo, pero su excarcelación no fue considerada una prioridad conforme a las directrices de la Oficina de Prisiones y del Departamento de Justicia que ponen en confinamiento domiciliario a reclusos para frenar la propagación del coronavirus.

