Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Frente a una funeraria de Nueva York, autoridades han encontrado decenas de cadáveres en descomposición dentro de camiones de mudanza, según medios locales.

Llamadas telefónicas alertaron a las autoridades de que había cuerpos en dos camiones de mudanza U-Haul, frente a la funeraria Andrew T. Cleckley Funeral Services, en el vecindario de Flatlands, en el distrito de Brooklyn.

En una llamada, incluso dijeron que “salía sangre de uno de los camiones”.

Cuando las autoridades llegaron, encontraron al personal de la funeraria pasando cuerpos de los camones de mudanzas y metiéndolos en camiones refrigerados, aseguró el periódico digital amNY.

Una fuente de la policía, indicó a ABC News que los camiones sin refrigerar contenían hasta 50 cadáveres cada uno.

Al parecer los cadáveres estuvieron en los camiones por varias semanas y muchos estaban en estado de descomposición, por lo que el mal olor fue lo que alertó a la gente en el área.

Los agentes de la policía creen que los cuerpos en los camiones son de personas que han fallecido por el coronavirus, o al menos la mayoría.

residents had complained about the putrid smell at a funeral home in Brooklyn. And they were right. 100 bodies found – not in freezers – but in unrefrigerated trailers outside the funeral facility in the Flatlands section. @jimdolan7 is on the scene. https://t.co/6oALDFrc9i

— Bill Ritter (@billritter7) April 29, 2020