Sueña con llegar lejos

Rubén Jasso.-

Mostrando una madurez en sus pensamientos e ideas como pocos niños de su edad, Manuel Garza, a quien mucha gente conoce como “El Bolillo”, afirma que quiere llegar muy lejos en el futbol, ese deporte que lo llevó a jugar hace un año en el Viejo Continente.

Aunque por el momento se mantiene en forma física en su propia casa debido a la cuarentena que se debe cumplir para evitar riesgos por la pandemia del coronavirus, el futbolista de once años, ya desea regresar a las canchas para seguir demostrando su talento y continuar con su preparación para lograr las metas que se ha trazado.

Por lo pronto, se mentaliza para aprovechar una puerta que se abrió para él hace poco tiempo y se muestra seguro de cumplir el reto que tiene por delante.

“En un futuro yo me veo en unas Fuerzas Básicas en un Club donde pueda formarme como futbolista, ya fui a hacer visorias en León y gracias a Dios quedé y cuando se habilite la Casa Club no lo pensaré y voy a ir”, afirmó.

“El Bolillo” explica que él se adapta a todas las posiciones, pero en realidad le gusta jugar más de medio campo hacia arriba y espera un día mostrar sus cualidades no solo en México, también fuera de nuestro país.

“La verdad a mí me gustaría verme en un equipo profesional, en una selección mexicana, en muchos equipos, porque creo que para esto luché y gracias a Dios he tenido muchos aprendizajes sobre el futbol… también (me gustaría jugar) en el Real Madrid, Barcelona”, dice convencido de sus palabras.

Afortunadamente, Manuel Garza ha contado con el apoyo incondicional de sus padres y lo han impulsado a ir en busca de sus sueños.

“Ellos me han dicho que cualquier cosa que yo decida hacer (es posible), y si te lo propones y entrenas cada día y tienes perseverancia, entonces puedes cumplir cualquier sueño que te propongas, la vida no es fácil y eso lo he entendido en muchas ocasiones”, dice con un tono que denota madurez.

Y agrega: “Les diría a los niños como yo, que no se rindan, que no se den por vencidos que todo se puede lograr en esta vida”, dice.

Cabe recordar que por estas fechas se cumple un año de que el futbolista victorense que es alumno de la escuela primaria Pedro José Méndez, acudió a España para jugar con un combinado mexicano un torneo donde el conjunto azteca terminó alzando el campeonato.

Al respecto, Manuel Garza recuerda que fue una experiencia muy grata que le dejó experiencias inolvidables que guardará durante toda su vida.

Sobre esa competencia, el victorense explica que primero jugaron cuatro partidos en Madrid y de ahí se trasladaron a Barcelona y Marbella, enfrentándose a equipos bastante fuertes de España, Alemania y Japón, llegando hasta la final en donde vencieron a los teutones por la vía de los penales para regresar a México con ese campeonato.

De la final, refiere que iban perdiendo y en el último minuto le empataron a Alemania, se fueron a los penales donde le tocó cobrar uno y sumado a la buena labor del arquero mexicano, eso les permitió coronarse con todo merecimiento.

“Fue una experiencia muy bonita porque nos enseñó a nunca darnos por vencidos, a siempre luchar hasta el último minuto y es algo que nos va a quedar para toda la vida”, concluye.

Cabe destacar que Manuel Garza ha representado a Tamaulipas en eventos nacionales y a nivel local es un referente del Torneo Futbolito Bimbo, entre otras competencias.

