Les prometí que habría sorpresa 🎉⚽️ Aquí la tienen, participen! Recrea tu gol favorito de toda mi carrera #encasa y gánate mi playera oficial de los @wolves 🐺💪🏼 Términos y condiciones: -Habrá 3 playeras en juego y 5 códigos de #fifa20 (válidos solamente para #ps4 ) -Únicamente para Inglaterra 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 y México 🇲🇽 -Para que tu video sea tomado en cuenta tiene que ser hecho #encasa 🏡 -Recuerda etiquetarme y utilizar los hashtags #RJ9 y #La9DeRaúl -Fecha limite de la dinámica: 15 de Mayo 2020 Gracias por su apoyo y cariño incondicional, gracias también a @easportsfifalatam por los códigos #fifa20 🙌🏼😍 /// 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🗣 As I promised, here’s the surprise 🎉⚽️ Recreate your favorite goal of my career #athome and win my official @wolves jersey. Terms and conditions: – There will be 3 winning jerseys and 5 #fifa20 codes (only valid for #ps4) – Only valid for England 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 and Mexico 🇲🇽 – For your video to be valid it has to be made #athome 🏡 -Don’t forget to tag me and use the following hashtags: #RJ9 #La9DeRaúl -Deadline May 15th 2020 Thank you for your unconditional love and support 🙌🏼😍