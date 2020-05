Taylor Swift entrega regalo sorpresa a una enfermera

Con una carta escrita a mano, la cantante celebró a la enfermera quien cumplía 30 años, además regresaba a su casa después de apoyar en el centro médico judío Long Island de Northwell Health de Nueva York.

Swift escribió a Whitney Hilton: “Quería enviarte algunos regalos y hacerte saber que estoy muy agradecida contigo. No puedo agradecerte lo suficiente por arriesgar tu vida para ayudar a las personas y por difundir en voz alta el mensaje que la gente necesita escuchar, acerca de tomar esto en serio”, así lo compartió la revista People.

I need to PUBLICLY THANK TAYLOR SWIFT @taylorswift & @taylornation13 @treepaine for sending me a box full of Merch & a PERSONALIZED LETTER from Taylor herself for my 30th birthday/for going to NYC 🗽to help as a nurse. This was quite literally the BEST DAY OF MY LIFE. 😍 pic.twitter.com/FqGMsZGixs

