Todo un cambio en la sociedad ha provocado la pandemia por coronavirus que se vive a nivel mundial; ahora el trabajo que antes varias personas realizaban se ha convertido en el de unas cuantas.

Es por eso que en China, una empresa de entrega de comida rápida a domicilio se tuvo que adaptar a estos cambios ante la pandemia; sus trabajadores ahora tienen que laborar el doble para poder llevar los pedidos que se hacen a su plataforma de mensajería.

Este nuevo sistema de trabajo consiste en equiparlos con exoesqueletos que los ayudan a cargar hasta 50 kilos de carga sin problemas, aparatos que fueron creados por la empresa ULS Robotics como ayuda para que los empleados puedan cargar con los paquetes sin problemas en zonas donde no hay acceso para motocicletas o edificios sin elevador.

Las imágenes captadas de uno de los repartidores son comparadas con la ciencia ficción y no se han hecho esperar las comparaciones con las películas o el videojuego “Death Stranding”, donde se utiliza en un exoesqueleto similar.

Este exoesqueleto pesa alrededor de 7 kilogramos y permite transportar hasta 50 kilos de pesos hasta por 6 horas, de acuerdo a la duración de su batería; su costo solo permite que algunas empresas puedan usarlo.

La tecnología sin duda nos ayudará en esta pandemia para poder realizar nuestras tareas más comunes y hacer más fácil la vida ¿por qué no?

