Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El grupo de enterradores Nana Otafrija, que se hizo famoso por su baile, y a quien se le conoce por el meme que se volvió viral debido a los movimientos de baile que hacen mientras cargan un ataúd, agradecieron la ardua tarea que realiza el personal sanitario, y por la tarea que llevan a cabo durante esta pandemia ocasionada por el brote de coronavirus.

Este grupo de hombres originarios de Ghana, lucieron sus trajes de gala blancos, y armados con mascarillas y guantes, aplaudieron el trabajo de todas las personas que día con día sacrifican momentos con su familia e incluso su propia salud, para apoyar a los contagiados con Covid-19.

From NANA OTAFRIJA to all the doctors in the world 🌍

Thank you 👏🏻

Mention 👇🏻 all the doctors out there with your country flag. #COVIDー19 #CoffinMeme #benjaminaidoo #nanaotafrija #CoffinDance #Doctors pic.twitter.com/OVrv5Ib8pz

— Benjamin Aidoo (@nanaotafrija) May 5, 2020