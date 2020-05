Niegan acceso a médico en sucursal bancaria

Prohíben entrada a médico al banco BBVA

Este video fue grabado grabado en #BBVA DE CIUDAD JARDÍN a las 10:00 am, no le permitieron la entrada al médico por temor a contagiarse con #COVID19 que vergüenza 🤬ojalá el video se vuelva viral no hay derecho.Btho

