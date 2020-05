Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Las imágenes donde un pequeño logra hacer el primer home run de su vida se han viralizado en las redes sociales, pero lo mejor de todo es la épica reacción de su padre al ver cuando su hijo lo logra.

Y por si eso no fuera suficiente, Grandes Ligas de Béisbol compartió el conmovedor momento en su cuenta de Twitter.

En el video se puede apreciar cuando el papá, al lanzar la bola hacia el menor éste logra conectarla y la manda afuera del terreno de juego.

El pequeño todavía sin asimilar la situación comienza a correr por las bases, mientras su padre lleno de alegría alza los brazos y empieza a gritar de felicidad.

Muchos de los usuarios se han unido al festejo, ya que la publicación ya cuenta con más de 20 mil reacciones.

First homer in front of his biggest fan. This is awesome. 🙌

(via corymotivationbaseball/IG) pic.twitter.com/gy7dcA1Zqp

— MLB (@MLB) May 4, 2020