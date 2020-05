Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Anastasio tiene 73 años y desde hace más de una semana intenta sobrevivir con los síntomas de covid-19 que lo hacen pensar que no podrá más. Hoy volvió a su pequeño cuarto y su viejo colchón por segunda ocasión en ocho días, con síntomas y rechazado de dos hospitales.

Estuvo siete días internado en el hospital Fernando Quiroz Gutiérrez en Valle de Chalco, donde lo reportaron como grave hasta el domingo, pero el martes, de manera repentina, lo dieron de alta con un certificado que indica claramente que aún tiene pendiente los resultados de la prueba del coronavirus.

Bastó un día para que volviera a sentirse mal. Ayer regresaron los problemas para respirar, la fiebre, la tos seca y la complejidad para mantenerse de pie. Su ex vecina lo llevó al hospital más cercano: el Regional Ignacio Zaragoza del ISSSTE en donde lo rechazaron en un minuto luego de que colocaron en la puerta un anuncio que advierte que ya no tienen disponibilidad para casos de covid-19.

Con dificultad para hablar, dijo que se sentía “de la patada” y en camión se trasladó al Estado de México al hospital donde lo habían dado de alta. El doctor que los recibió coincidió en que tenía síntomas del nuevo coronavirus y era inexplicable que lo hubieran dejado ir en esas condiciones y al ser de un sector vulnerable.

Pero bastaron cinco horas para que le pidieran volver a su casa, con síntomas y con un un certificado del hospital Fernando Quiroz Gutiérrez que indica que tiene “neumonía probable covid-19”.

“Me dijeron que me iban a dejar internado de nuevo y a la mera hora cambiaron de opinión, que siempre no y me dejaron salir. Bien bien no supe, a lo mejor fue porque ya no tenían lugar, con eso de que todo está saturado”, explicó.

Con información de: milenio.com

Comentarios