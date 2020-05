Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Según información del periódico estadounidense The New York Times el gobierno de México podría estar ignorando «cientos e incluso miles» de muertes por coronavirus en la Ciudad de México.

La Ciudad de México es de las más afectadas por el coronavirus y la población, funcionarios y personal médico piden que se esclarezca la información sobre los decesos por Covid-19 y también las condiciones en que operan los hospitales.

«En algunos hospitales, los pacientes yacen en el suelo, extendidos sobre colchones. Las personas mayores están apoyadas en sillas de metal porque no hay suficientes camas, mientras que los pacientes son rechazados para buscar espacio en hospitales menos preparados», comunicó The New York Times, de acuerdo a testimonios de médicos.

Aseguran que muchas personas han muerto sin alcanzar a ser atendidos o ni siquiera ser diagnosticados.

Además de que hay una disparidad de cifras entre el gobierno federal y gobiernos locales. Subestimando así, la cantidad de contagios y decesos.

Según información del The New York Times las autoridades mexicanas se han negado repetidas veces a propiciarles datos sobre la identificación de todas las muertes relacionadas con enfermedades respiratorias desde enero, con el argumento de que los datos estaban incompletos.

Claudia Sheinbaum rechazó hacer comentarios al periódico estadunidense con respecto a los desfases en el conteo de muertes reconocidas por el gobierno y las que los hospitales de la ciudad reportan.

Destacaron que Sheinbaum pidió a su personal que llamaran a los hospitales de la ciudad para sacar cifras de todos los muertos y contagios por Covid-19, y la cifra de muertes fueron tres veces mayores a las reportadas, recalcaron que los desacuerdos en el gobierno se dan detrás de escena.

Los funcionarios de la Ciudad de México han contabilizado cerca de 2,500 muertes por el virus y enfermedades respiratorias severas relacionadas, mientras que el gobierno federal reporta a penas 700.

La disparidad entre muertes locales y federales se debe también al modelo que utilizan y la temporalidad, según las autoridades sanitarias.

La población y profesionales médicos temen que se esté subestimando la pandemia y no se sepa que tan serio debe tomarse, según entrevistas realizadas por el diario estadounidense.

Las cifras de contagios también se estarías subestimando. Las autoridades utilizan un modelo que estima que solo el 5% de los infectados presentará síntomas y que sólo el 5% de ellos necesitará hospitalización, pero expertos citados en el artículo, aseguran que los números podrían ser significativamente mayores.

México apenas realiza 0.4 pruebas por cada 1,000 habitantes, la media de la OCDE es de 23 por cada 1,000.

Son varios los países que tienen problemas con el desfase de cifras recalcó The New York Times, como Ecuador e Italia.

Preocupa además la gran cantidad de decesos que reporta la población en hogares sin que se hubiera tenido la oportunidad de diagnosticarlos.

