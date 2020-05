Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Inusuales nevadas y temperaturas récord en algunas áreas de Estados Unidos durante este fin de semana, producto de la llegada de un vórtice polar, prevé el Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos.

Por lo general, el vórtice polar es un lote de aire frío que permanece atrapado en el Ártico durante todo el invierno, pero un par de veces durante la temporada, se desplaza hacia el sur y trae frío y nieve hasta Canadá y partes de Estados Unidos, informaron los meteorólogos del NWS.

Parece una “alucinación”, dijeron los especialistas en la cuenta oficial de Twitter de NWS, al compartir un gráfico del pronóstico de temperaturas para este fin de semana.

For those in the east…no, you are not hallucinating…these are the actual forecast high temperatures on Saturday, May 9th. Yes, May! Near a 100 degree difference across the U.S. between the expected lowest max on Mt. Washington, NH to the highest max in Death Valley, CA. pic.twitter.com/u5MqECk3jM

— NWS WPC (@NWSWPC) May 7, 2020