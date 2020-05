Madre abnegada (I)

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eduardo Narváez López

Escuchar sus quejas con la voz quebrada, ver sus ojos acuosos dejando escurrir sobre sus mejillas gruesas lágrimas, me rompía el alma:

-Me pegó otra vez y me empujó con este morral de mejunjes que vendo a los puestos ambulantes: polvos, líquidos, ungüentos y pomadas hechas a base de yerbas, hongos, semillas que sólo yo conozco y sé dónde buscarlas, encontrarlas, recogerlas, machacarlas, y mezclarlas con otras sustancias. Quienes me las compran esperan con ansiedad mis visitas para adquirirlas; me las compran de veinte a cincuenta pesos y las venden desde cincuenta a doscientos pesos y a veces a precios muy elevados, porque realmente curan; me hacen pedidos que no puedo surtir totalmente porque no me alcanza el tiempo para procesarlas.

-Tranquilícese, siéntese en el banquito, tómese este vaso de agua, descanse un rato y luego me cuenta –le dijo doña Josefina, dueña del amplio puesto de periódicos y revistas, que atendía por fuera, sentada en un banco semejante al que ofrecía a la quejosa-. La veo muy agotada y en muy malas condiciones.

-Gracias, en verdad que vengo cansadísima y adolorida de todo mi cuerpo. Hoy sí que me apaleo y me agarró a guantadas mi hija –dijo la anciana sentándose al tiempo que extraía una botella con un líquido de color parecido a un refresco de cola, y agregó-: Gracias. Mejor éste; me quitará la sed y a la vez obrará como desinflamante –luego sacó de su bolsa rectangular otra botella con un líquido espeso que se untó en su pecho, brazos y piernas amoratadas-. “Y con esta aplicación durante tres días se me quitará la hinchazón y dolor. Para los chichones en la frente y la cholla, este líquido con alcohol y extractos. Te voy a dejar un frasquito para corresponder a tu gentileza.

-Oiga, al hablar, usted utiliza un vocabulario amplio y sus ojos café claros me hacen pensar que proviene de una buena familia. No es como para que tenga una hija que la golpea. Cuéntemelo todo. Le servirá para desahogarse. Yo tengo muchas pausas entre cliente y cliente.

–Mira muchacha –así llama a doña Jose, no obstante sus 52 años-, yo fui recogida de un hospicio de esta ciudad cuando tenía cinco años. Tengo recuerdos muy nebulosos de mis padres biológicos, creo que murieron en un accidente automovilístico. Del hospicio sólo recuerdo que me apapachaban mucho las educadoras porque era la menos fea. También por eso pronto me seleccionó un matrimonio de químicos establecidos en San Andrés Tuxtla. No podían tener hijos. Venían a México frecuentemente para abastecerse de sustancias y productos químicos y accesorios para su laboratorio. Eran muy estimados por la gente de bien debido a que impartían clases en la escuela secundaria del pueblo y mucha gente humilde los consultaban para que les recomendaran algunos medicamentos. Ellos no sólo los atendían, sino que también les obsequiaban muestras que ellos mismos hacían; desde luego eficaces, ya probados en conejillos, ratas blancas y changos.

“Curanderos de la cercana población de Catemaco, los buscaban para surtirse de sus remedios” que decían a su clientela que eran inventos suyos aconsejados por los dioses durante sus trances. Los cuatro médicos que había en San Andrés en aquella época recelaban de mis padres adoptivos por aquello de la competencia; comenzaron a difundir que eran brujos expulsados de Catemaco y los de este lugar les atribuían pactos con Lucifer, tanto así que hasta los nombres de mi madre Samantha y el mío Agnes eran de brujas que fueron quemadas hace años en una región de por ahí, escondida de la selva tropical –en realidad en un lugar del mundo-. Mis padres lo tomaron a chunga; era coincidencia que mi madre se llamara como una bruja y el mío, Inés, de mera broma mis padres lo tradujeron al griego: Agnes –como la bruja en cuestión-, que por mera paradoja quiere decir santa, casta, pura, y así me llamaban. Cuando cursaba el tercero de secundaria era insoportable que me trajeran de carrilla, o de su puerquita, ahora le llaman bullying. Igual sucedía con mis papás: los medicuchos del pueblo los acusaban de ejercer sin títulos.”

Mientras los clientes interrumpían la plática de doña Josefina e Inés, ésta extraía un nuevo compuesto para ingerirlo o untárselo. Otras veces, gacha la cabeza, sollozaba y suspiraba entrecortadamente.

-Ya, yaaa, viejita linda, disculpe la tardanza, no se me vaya. Siéntese otra vez. Íbamos en que muchos de los sanandresinos se los agarraron de sus pentontos.

-Es que me da pena que me vea mi cara llena de arañazos, rajadas, moretones llenos de pomadas de todos colores y si a eso agregamos mis lagrimones, pues qué espectáculo estoy dando… todos, clientes, y los que pasan se detienen a verme y preguntarme que me sucede.

-No Agnes, es que usted es santa y pura, por lo que me cuenta, le perdona todo: que es eso de que “Uno de sus golpes pegó en hueso y se dolió, y usted corre a sobarla ‘Mi´jita, déjame untarte mi pomada, ¿te duele mucho?’” usted debe denunciarla por maltrato a una anciana. Las autoridades castigan muy duro por ese delito; hágalo, no quiero que a la otra venga casi muerta. A propósito, ¿ya fue al hospital particular a que le practicaran la operación?

Continuará…

Comentarios