Desde ya hace un tiempo atrás, es que uno de los exrepresentantes del ‘Divo de Juárez’, Juan Gabriel, habría asegurado que el cantautor estaba vivo y ahora después de la polémica… ¿resultó ser cierto?

El día de ayer salió a la luz un pequeño video en el que se puede ver a un hombre con un parecido enorme al difunto (¿o no?) Juan Gabriel, que sin duda ha causado polémica nuevamente y ha provocado que las redes se desaten.

En el video, el hombre asegura que él es el mismísimo Juan Gabriel y deja entrever que en verdad fingió su muerte y que salió a dar unas palabras ante la situación que se vive por el covid-19.

«No me quedó de otra y ahorita que sé que todos están encerrados en México, sufriendo por el coronavirus, ahora que ya era mayo, y el 2020 no pude aguantar las ganas de querer comunicarme con ustedes», mencionó. «Con todo mi cariño, mi amor, mi público es de lo que yo puedo vivir, ya no aguanté más, así que aquí me tienen en mayo del 2020, envió un saludo a toda mi gente y espero que en México pase esto pronto y el próximo año estaré en contacto con ustedes y les diré la verdad».

😱😱😱😱 REAPARECE JUAN GABRIEL… Ustedes juzquen ES O NO ES? Se trata de un imitador o estaremos frente a un ALBERTO AGUILERA, harto de fingir su muerte y del personaje del DIVO DE JUÁREZ como lo dice en este video. DE SER ÉL , este será el mayor escándalo DEL SIGLO. pic.twitter.com/8kk4paB7Bt — Carmelita Longoria (@MenCar1920) May 10, 2020

Tras lo viral que se volvió, ha sido el mismo exrepresentante de JuanGa quien salió a desmentir y revelar la identidad del hombre del video.

«Trabaja como el doble de Juan Gabriel, hace playback porque no tiene la voz de Juan Gabriel, tiene un parecido, él vive en Chicago, él se fue de mojado, y creo que arregló su residencia», mencionó.

Además, a través de una entrevista para el programa matutino ‘HOY’ comentó que incluso sabe donde trabaja el imitador o ‘impostor’.

«Estaba trabajando en un restaurante primero como mesero y luego ya trabajo en la cocina como cocinero», agregó.

Por su parte, Muñoz afirma que el Divo de Juárez ya está al tanto de este video y de la farsa que se ha suscitado y que incluso ya tiene instrucciones precisas sobre lo que debe de hacer.

«Yo ya hablé con Alberto y Alberto me dice que lo desmienta, él es un impostor que el día que venga a México voy a poner una demanda en la procuraduría, en la fiscalía de la nación en contra de él por usurpación de nombre», aseguró.

Hasta el momento se desconocen más detalles del hombre que aparece en el video, así como de las razones que lo llevaron a publicar el mensaje.

