Colectivo ‘Madres Unidas’ anuncia plantón permanente

Francisco Medina Guerrero

En plantón permanente se declararon las ocho mujeres integrantes del Colectivo Madres Unidas Por Nuestros Hijos San Fernando Tamaulipas» que acudieron esta mañana a Palacio de Gobierno a sostener un encuentro con funcionarios del Gobierno del Estado.

El grupo de mujeres consideró como insuficiente el apoyo que se les ofreció.

Recalcaron su petición de que se reanuden las búsquedas de personas desaparecidas ya que dijeron siempre se obtienen resultados positivos.

«No es justo, cien pesos es lo que te dan para tu alimentación, cien pesos diarios que me dan para la búsqueda, es lo que te dan para tu alimentación, es una burla».

Una mujer que se reservó su nombre manifestó; «ahorita está detenida la búsqueda no sé por qué se ha detenido si nosotros no vamos a contaminar nosotros vamos a despliegues a campo donde no vas a contaminar nada ni nadie; para el gobierno es algo eficaz que ahí no va a gastar».

Destacó que en las tareas de búsqueda es una coordinación donde van todas las autoridades correspondientes como la Marina, Sedena, FGR, secuestros, la Comisión de Búsqueda.

«Va un grupo grande donde somos hasta 120, donde todo sale positivo ahí no vas a decir con qué vamos a encontrar, vamos a buscar ; ahí hay».

La integrante del colectivo enfatizó que actualmente están trabajando en una zona que llamó «de exterminio»; «ya tenemos dos años trabajando y no puedo acabar y no vamos a acabar, será hasta el 2025».

«Aquí nos vamos a quedar día y noche, 24 horas, ahorita nada más somos

ocho, venimos en un carro», dijo para concluir.

