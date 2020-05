Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Una enfermera de nombre María Guadalupe Vaquera Villanueva, ya jubilada, abandonó su retiro de los hospitales para brindar su apoyo durante esta pandemia por coronavirus al atender el llamado de la clínica 18 en Torreón, la segunda ciudad con más contagios en el estado de Coahuila.

Vaquera, con más de 38 años de experiencia, la mayoría en el IMSS, señaló que recibió el llamado de la directora para ver si le gustaría apoyar, por lo que no dudó ni un solo momento en hacerlo, no sin antes preguntarle si su edad no era inconveniente, ya que está por cumplir 60 años y si no lo era que contara con ella.

Su labor en las últimas semanas ha sido alentar al personal médico de la clínica que durante semanas ha experimentado todo tipo de emociones que van desde el miedo hasta el enojo.

Mencionó que siente que están en la etapa de la aceptación para aprender nuevas técnicas que está demandando esta enfermedad.

Mencionó que sienten miedo por la reacción de los usuarios, y no es que la población no los acepte, sino que es la institución con mayor número de derechohabientes y no están acostumbrados a agradecer o resaltar las cosas buenas sino las malas.

Al principio causó sorpresa en sus compañeras cuando la vieron en medio de esta emergencia sanitaria como voluntaria.

Al ser madre, ella sabe que no es fácil compaginar ambas labores, Sin embargo, es un compromiso al que acceden desde que estudian la profesión, por lo que les debe de gustar mucho su trabajo y tener claro lo que se quiere.

Recordó sus etapas difíciles, ya que es madre soltera, al criar a un hijo, cuando este era un bebé y laboraba en el hospital, además de cursar una especialidad al mismo tiempo sobre Servicios de Salud.

Aseguró que esta situación por la pandemia no tiene precedentes, pues en su experiencia como enfermera lo más cercano fue el brote de influenza AH1N1, pero en su momento había medicamentos para su combate.

Señaló que todos están conscientes de la situación del sistema de salud y que se pueden tener las medidas de precaución adecuadas, que hay que quitarse el miedo, tener la concepción de que se es enfermera y están preparadas para eso.

