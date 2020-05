Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

NOTIMEX.- A finales de abril celebró sus primeros 5 millones de seguidores y ya le faltan 200,000 para llegar a los 6 millones, por lo que Erika Buenfil parece estar lejos de cerrar su cuenta de TikTok pese a las implacables críticas que ha recibido no solo de los jóvenes, sino de periodistas de medios tradicionales como Juan José Origel.

Este fin de semana ‘Pepillo’ generó polémica por confesar en su programa de Unicable, ‘Con permiso’, que ya está harto de las ocurrencias de la actriz en la red social, además de dudar que ella tenga «tanta gracia» como para dirigir sus videos.

«Yo ya no soy seguidor de ella, quiero mucho a Erika Buenfil, pero sus TikTok ya me tienen hasta… ya, es mucha payasada, pero ya, ¿o no te hartan?», dijo Origel en una charla con la periodista Martha Figueroa, quien también confesó estar cansada de los videos de Buenfil, aunque resaltó que es una oportunidad que la actriz no puede desaprovechar después de que su carrera iba en descenso.

Esas críticas se unen a las que abundan en otras redes sociales como Twitter, donde es común ver que jóvenes publican el nombre de la actriz junto a la frase «ya siéntese, señora», una expresión que, como escribió Sophia Huett, «sirve para despojar de autoridad y fuerza, así como de acotar la eficacia de la mujer a la esfera doméstica».

Ya estamos tan acostumbrados a esa frase que no parece un insulto, aunque podría reunir no solo el machismo inherente en nuestra cultura, sino la discriminación por edad de la que generalmente las mujeres son víctimas, mucho más que los hombres.

Y es que en una industria donde la juventud es uno de los tesoros más preciados, envejecer parece ser el peor error para varias famosas como Erika Buenfil, quien es unos cuantos años mayor que Jennifer Lopez, aplaudida por «derribar los arquetipos sobre cómo debe actuar (o vestirse) una mujer al llegar a los 50» años. Por lo tanto, ¿por qué Erika debería sentarse?

Quizá muchos no entiendan que en realidad no existen reglas respecto a la edad, y que Buenfil explote su potencial en una red social como TikTok no la convierte en un bufón ni en una «señora» que se dedica a hacer «payasadas», como señaló Origel.

Es interesante descubrir que, sin embargo, en Twitter también existen personas que son conscientes de que estamos hablando de discriminación por edad. «Lo que les duele es que no siga su cuadrada y muy limitada idea acerca de lo que una persona de su edad debe estar haciendo», escribió una usuaria.

El problema fue expuesto por Madonna en 2016, durante su discurso viral al recibir el premio como Mujer del año de Billboard, en el que ‘la reina del Pop’ celebró que reconocieran su habilidad para continuar con su carrera «frente a la descarada misoginia, sexismo, acoso constante y abuso implacable». En esa ocasión, Madonna se quejó: «Envejecer es un pecado. Serás criticada, atacada y estarás fuera de la radio». Mientras Mick Jagger es un héroe a los 75 años por seguir bailando, es común que llamen «vieja» a Madonna por continuar con su carrera a los 62 años. «Lo que es transgresor es ser Madonna. Es ella, con su sensación de control y de poder, que cae antipática. Supone un desafío”, señaló la periodista Patricia Godes. Y es justamente esa sensación de control y poder lo que ha convertido la respuesta de Erika Buenfil en lo más destacable de la polémica que genera por su éxito en TikTok. Quizá Origel y otros detractores esperaban que la actriz agachara la cabeza y eliminara su cuenta con 5 millones de seguidores, pero en cambio, reacciona con humor y brío. Con videos en TikTok burlándose de los detractores y frases en Twitter como «La que puede, puede y la que no CRITICA», Buenfil no se deja vencer. Y es que cómo detener una de las mejores etapas en su carrera, donde además de participar en la telenovela ‘Te doy la vida’, fue elegida para una campaña de Televisa por el Día de las madres llamada «Mi familia mi tesoro». También existe un beneficio económico, que aunque Erika ha negado ganar un centavo por sus videos en TikTok, salvo por el cariño de la gente, es evidente que varias marcas se le han acercado debido a su popularidad. Ya es común verla disfrutando de productos y mencionando a una famosa florería, una marca de cosméticos y hasta una pastelería, pero para su fortuna, sin perder la simpatía en sus clips cortos para TikTok, el inesperado segundo aire para una de las actrices más famosas de las telenovelas.

Comentarios