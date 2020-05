Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Estados Unidos, manifestantes exigieron la reapertura de los gimnasios, y lo hicieron de una forma peculiar, haciendo lagartijas en la banqueta.

Alrededor de 30 personas fueron captadas enfurecidas y reunidas frente a la corte de condado de Pinellas en Clearwater, manifestándose a la orden estatal del cierre de gimnasios debido al covid-19.

En un momento durante la manifestación, un grupo de manifestantes cayó al pavimento y comenzó a hacer lagartijas al unísono, según el video. «¡Parecen estar diciendo que no necesitas un gimnasio para hacer ejercicio!» un comentarista señaló en Twitter.

Here’s the group demonstrators in Florida doing push-ups on the street and calling for gyms to reopen pic.twitter.com/5aDyMgwhHu

— Salvador Hernandez (@SalHernandez) May 11, 2020