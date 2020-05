View this post on Instagram

Más de 200 mil: 4 estadios llenos rezando el rosario. Eso fue lo que sucedió hoy. Familia, GRACIAS. Y cómo bien lo dije hace apenas 10 días cuando nació esta idea de proponer la meta de rezar el Rosario con 50 mil personas, humanamente lo veo imposible, si se logra es porque ustedes me ayudan y Dios y la Virgen lo permiten. Habíamos invitado a ser 50 mil rezando en vivo el Rosario por internet, juntos, pidiendo por el fin de la pandemia. Y ustedes redoblaron la respuesta y superamos los 200 mil en las cuatro redes. Desde el “rincón guadalupano”, a través de Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, fuimos tantos que colapsó internet. Los analitycs de las cuatro redes reportan una cifra que supera las 200 mil views en vivo. Los reportes de likes y comentarios de Facebook cuatriplicaron ese número. Todo esto refleja que somos muchos los que buscamos a Dios en medio de esta adversidad y nos ponemos en sus manos. Muchos nos comentaron desde algunos pueblos del interior de México que se reunieron a rezar en la parroquia, o que estaban todos en casa de la comadre o la tía… Juntos hemos creado un una comunidad de oración. Empezamos el 22 de marzo, y seguiremos. Todos los días, a la 1 pm de México, a través de mis redes sociales, rezando el rosario. Todos están invitados. Los espero, a cada uno, a cada una. GRACIAS DE NUEVO. ¡Los quiero mucho! ¡Hoy hay fiesta en el Cielo! Virgen de Fátima, ¡ruega por nosotros! ¡Virgen de Guadalupe, ruega por nosotros! #VivaMéxico #Rosarioporelmundo #Juntossomosmasfuertes #Rinconguadalupano @movivamexico