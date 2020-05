Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

A la comediante mexicana, Karla Panini, le ha llovido sobre mojado en los últimos días pues usuarios de las redes sociales volvieron a sacar a la luz los escándalos que rodearon a su amistad con la fallecida Karla Luna.

Y es que aunque la comediante ha tratado de manejar un bajo perfil en el ramo del entretenimiento, nuevamente ha surgido la polémica, por lo que la “comadre güera” ha sido víctima de críticas y acusaciones.

Debido a todos estos ataques que ha recibido en reiteradas ocasiones, Panini se ha refugiado en la religión cristiana, en donde a través de testimonios ha mostrado arrepentimiento e incluso en uno de sus sermones ha revelado que su padre padece cáncer y que ha sido víctima de humillaciones.

“Desde finales del año pasado vivo en la purificación más difícil y dolorosa de mi vida y un desierto en el que el señor me está preparando para servirlo. Ha venido una de las pruebas más grandes a mi vida, el amor de vida que es mi padre tiene cáncer, he sido humillada públicamente, he tenido que obedecer al señor y he encontrado la gloria en esa humillación pues los que serán humillados serán exaltados”, es parte de lo que se escucha en su testimonio compartido en una iglesia.

Cabe mencionar que la polémica en torno a Karla Panini continúa luego de que la familia de Karla Luna decidiera “desenmascarar” a la conductora, quienes han revelado conversaciones y audios que involucran a la comediante; sin embargo, no ha emitido ninguna postura al respecto.

Con información de: Chisme No Like y radioformula.com.mx

