Analizan uso de urna electrónica para votar

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Chantal Martínez Díaz

El voto por Internet en estos momentos no sería conveniente, por lo que la apuesta para el sistema electoral actual es la utilización de la urna electrónica en primera instancia y después adoptar las nuevas tecnologías de manera gradual con base en los resultados de los comicios en Coahuila e Hidalgo.

De acuerdo con una entrevista realizada por la Magistrada del Tribunal Electoral del Estado de Tamaulipas (TRIELTAM), Marcia Laura Garza Robles, en el marco de los #DiálogosATERM, de la Asociación de Tribunales Electorales de la República Mexicana, el Presidente de la Comisión de Organización Electoral del Instituto Nacional Electoral, Jaime Rivera Velázquez, dijo que la ‘prueba de fuego’ de la urna electrónica será en Julio o agosto próximos dependiendo de la normalización de actividades tras la pandemia por Covid-19.

Destacó que a pesar de las disposiciones en materia sanitaria, las autoridades electorales siguen trabajando, por lo que los “Diálogos ATERM” son parte de las actividades desempeñadas en la cuarentena por los órganos administrativos y jurisdiccionales en materia electoral.

Rivera destacó que el uso del voto por internet tiene además varios riesgos, el mayor sería que no cuenta con la confianza del electorado, misma que se ha construido con base en los años y procesos electorales.

La Magistrada Tamaulipeca y ex presidenta del TRIELTAM, realizó diversas preguntas vía videoconferencia al Consejero del INE, entre las que destacan el cómo se implementará el uso de la urna electrónica, cuáles serán los retos en la aplicación, cómo se lleva a cabo la capacitación electoral y cómo lograr la participación ciudadana con la adopción de estas tecnologías, sobre todo por los niveles de desconfianza, por mencionar algunas.

Al respecto, el Consejero Rivera detalló que de las más de siete mil casillas que se instalarán en los procesos electorales de Coahuila e Hidalgo, un total de 94 serán operadas mediante la urna electrónica.

Explicó que para esos procesos utilizarán urnas electrónicas ya utilizadas en los procesos electorales de Jalisco y Coahuila, además de uno más que desarrolló el propio Instituto Nacional Electoral. Las tecnologías de ambos estados ya están probadas, sentenció Rivera.

“El uso en las elecciones son los primeros pasos para que en un futuro aun determinable podamos facilitar el voto para aligerar el trabajo conservando la transparencia y confiabilidad de los resultados electorales. En México nos ha llevado mucho esfuerzo tener un sistema a prueba de cualquier intento de falsificación y lo debemos preservar”

Rivera reconoció que el conteo de votos y el llenado de las actas de escrutinio y cómputo de la casilla, son dos momentos complejos para el sistema de procedimientos electorales del país, por lo que para eficientarlos se ha decidido implementar las nuevas tecnologías.

Y aunque dijo que al hablar sobre la operación de la urna electrónica casi en automático se piensa en ‘hackeo’, explicó que los dispositivos que serán puestos a prueba son altamente seguros y que aun así existen las vías como el conteo de voto por voto para la verificación.

Con la urna electrónica, dijo, se podrá ahorrar a mediano plazo los recursos económicos, incluso, ni siquiera se tendría que contar con el PREP, dado que los votos electrónicos se estarían contando en tiempo real incluso en elecciones concurrentes.

“Cuando se habla de voto electrónico se piensa en el riesgo que hay de hackeo y adulteración de los votos. Bueno, hay que decir que las urnas que vamos a utilizar, se trata de urnas electrónicas no conectadas a internet, no pueden ser hackeadas, no se pueden alterar con alguna intervención por internet o cualquier otra vía en la transmisión de datos, son urnas aisladas bastantes sencillas, que tienen como únicas funciones recibir el voto”

Añadió que el aparato no identifica electrónicamente al o a la ciudadana, por lo que se garantía la secrecía del voto, sobre todo porque los votantes tendrán que ser corroborados con la lista nominal impresa tal y como ocurre actualmente.

La urna electrónica al recibir el voto y registrarlo, imprime un testigo del voto que el ciudadano puede mirar por segundos y después ese voto cae en una urna interior en el caso de los aparatos que operarán en la elección de Hidalgo y, en el Coahuila ese testigo se depositará en una urna externa que después cuenta los votos sin posibilidad de error y emite de manera inmediata el acta de escrutinio y cómputo

Lo más importante, dijo es que “se elimina el voto nulo por error, se elimina la posibilidad de error en el conteo de votos, se elimina la posibilidad de error en el llenado de las actas, el cómputo y actas se emite de manera prácticamente inmediata y en cuestión de segundos se emiten tantas actas en copia como sean necesarias para mesa directiva de casilla, para paquete electoral y para los representantes de partido”.

Por medio de una aplicación digital independiente de la urna, se transmite el resultado, la imagen y datos digitalizados del acta al PREP.

Dijo que la desconfianza sí es un problema que afortunadamente pasó esa prueba porque al mismo tiempo hay conciencia de los representantes de partidos, que tenemos que simplificar y agilizar nuestros procedimientos.

Por último, la Magistrada Garza Robles, hizo referencia a que la experiencia de Covid puso a prueba también a los órganos electorales y existe la pertinencia de avanzar en la utilización de las nuevas tecnologías en los procesos electorales porque “la democracia no puede parar”, no obstante, el Consejero Jaime Rivera acotó que por el momento no son viables otras opciones como el voto por internet, por ejemplo.

“Debemos pensar todas las opciones, que conservando la certeza de la autenticidad de los votos nos puedan simplificar y facilitar y abaratar la forma de votación, sin embargo debemos hacerlo con mucha cautela, sólo puede adoptarse un cambio en la forma de votar de manera gradual, progresiva y con amplio consenso y todas las garantías”

Probablemente en 2021 se haga otra prueba en un número limitado de casillas y dependiendo de su evaluación pasar a una mayor escala.

“El voto por internet es posible y hoy no gozaría de suficiente confianza. En lo personal me inclino por no adoptarlo de inmediato, hacerlo de manera gradual, que se vaya adoptando la confianza, como lo hemos hecho con los procesos electorales, construyendo la confianza en la práctica con resultados auténticos, confiables”

Concluyó que “lo más importante en los procesos electorales es la confianza” construida en muchos años, “pero se puede perder en una sola ocasión”, máxime si algún actor político siembra la duda sobre la transparencia y buen uso de esas tecnologías, sentenció.

Comentarios