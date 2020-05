Responde China a medidas de EU contra Huawei

Las medidas incluyen la puesta en marcha de investigaciones y la imposición de restricciones a firmas como Apple Inc , Cisco Systems Inc y Qualcomm Inc

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Pekin, 16 May (Notimex).- El gobierno chino anunció que está dispuesta a colocar varias empresas estadounidenses en una “lista de entidades no confiables”, como respuesta a las medidas contra la decisión de Washington de bloquear los envíos de semiconductores a Huawei.

Las medidas incluyen la puesta en marcha de investigaciones y la imposición de restricciones a firmas como Apple Inc , Cisco Systems Inc y Qualcomm Inc, así como la suspensión de la compra de aviones de Boeing Co, reportó el medio Global Times citando una fuente china.

El gobierno de Donald Trump anunció este viernes nuevas medidas contra la compañía china Huawei como detener la venta de semiconductores que utilicen tecnología estadounidense.

Según el gobierno de Donald Trump, con las medidas se busca proteger las redes de 5 G, así como la privacidad de los ciudadanos estadounidenses, pues supuestamente la compañía es una herramienta del Partido Comunista Chino.

Desde este momento, las empresas que deseen vender artículos a Huawei producidos con tecnología estadounidense, deberán solicitar una licencia al gobierno norteamericano quien valorará la decisión.

La empresa Huawei ya había sido criticada por el gobierno de Trump e, incluso, fue colocada en una “lista de entidades” en 2019.

Comentarios