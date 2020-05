Fuerte explosión en Los Ángeles deja 11 bomberos heridos

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El sábado por la tarde se registró una explosión el centro de Los Ángeles, donde 11 bomberos resultaron heridos.

Aunque se espera que todos los bomberos sobrevivan, tres de ellos tienen heridas graves, así lo informó el alcalde de la ciudad Eric Garcetti.

La explosión y posterior incendio sucedió en el 327 E. Boyd Street. El fuego se extendió rápidamente a otros edificios cercanos y se extinguió dos horas después.

Las autoridades investigan el incidente en donde no hubo víctimas mortales.

Los bomberos se dirigieron al lugar cuando se reportó la presencia de humo.

El inmueble dañado es un edificio comercial localizado en Little Tokyo.

Las calles alrededor del inmueble fueron bloqueadas y 230 bomberos llegaron al lugar para sofocar el incendio.

«Mis pensamientos están con nuestros valientes bomberos de LAFD», dijo en Twitter el alcalde Eric Garcetti.

Un testigo comento para NBC News: «Comenzó a sentirse un poco peligroso porque las cenizas caían. Se estaba volviendo cada vez más peligroso quedarse cerca de allí».

Major fire in Little Tokyo/downtown Los Angeles at San Pedro and Third. Dangerously close to Skid Row residents, senior and low income housing. Major smoke screen, ash is raining for blocks. pic.twitter.com/s4coh3xbgq

— sean miura (@seanmiura) May 17, 2020