Miami, 17 May (Notimex).- La temporada de huracanes en la cuenca atlántica inicia en junio, pero el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos ya informó sobre la formación de la tormenta tropical Arthur.

El NHC indicó que hasta el momento Arthur se encuentra a unos 305 kilómetros al este noreste de Cabo Cañaveral (Florida) y a unos 675 kilómetros a sur suroeste de Cabo Hatteras (Carolina del Norte).

El fenómeno climático se anticipó al inicio oficial de la temporada del Atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, y ha ocasionado desde el pasado jueves torrenciales lluvias y vientos en el sureste de Florida, en medio de la pandemia de la COVID-19.

Este es el sexto año consecutivo que se forma una tormenta con nombre antes del inicio formal de la temporada de huracanes en el Atlántico, el 1 de junio, destacó la cadena CNN.

La Administración Nacional de Océanos y Atmósfera de Estados Unidos (NOAA) tiene previsto el 21 de mayo anunciar en Miami su pronóstico inicial para la temporada 2020.

Here's the forecast track on #Tropical Depression #One. The depression developed off the east-central coast of Florida this afternoon and is expected to move north-northeastward over the next day or so. Tropical storm watches are in effect for a part of the North Carolina coast. pic.twitter.com/riseq0wAFd

— National Weather Service (@NWS) May 16, 2020