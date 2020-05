Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

En Florida, han hecho el hallazgo de una increíble “abeja azul”, la cual se pensaba estaba extinta desde hace un poco más de cuatro años.

Según informó Daily Mail, el afortunado que se topó con este maravilloso insecto fue Chase Kimmel, un investigador postdoctoral que trabaja con el Museo de Historia Natural de Florida, quien vio a la abeja azul a principios de este 2020, mientras se encontraba trabajando en un proyecto en el campo.

Además, el investigador explicó que estaba instalando un condominio de abejas cerca de una especie de flor llamada “Calamina de Ashe”, que es una de las principales fuentes de alimento de las abejas, y notó a la extraña criatura cercana por lo que tomó una serie de fotografías para confirmar su identidad.

“Estaba consciente de la posibilidad de que no encontraríamos a la abeja en absoluto, así que el primer momento en que la vimos en el campo fue realmente emocionante», comentó Kimmel.

Cabe destacar que dicha abeja había sido incluida en la lista del ‘Plan de Acción de Vida Silvestre del Estado de Florida’ en su categoría de mayor necesidad de conservación, y solo se había observado en cuatro pequeñas áreas del centro de Florida.

#Florida’s rare blue calamintha bee was feared extinct until researchers in @jcdaniels lab rediscovered the species this spring in Lake Wales Ridge. Look how BLUE! #DaBaDeeDaBaDie 😍🐝🐝🐝 #UFBugs

Story: https://t.co/PnSuDJoX4O pic.twitter.com/ju4iQrBloQ

— Florida Museum (@FloridaMuseum) May 7, 2020