Si eres de los padres que eres incapaz de negarle algo a tu hijo probablemente pertenezcas al grupo de padres llamado malvavisco, aquí te señalamos cuales son algunos de los detalles de este tipo de padres.

Sabemos que la paternidad no es fácil y que existen muchos métodos de estudio y recomendaciones que buscan ayudar a mejorar la educación de los hijos, pero hay una nueva tendencia entre los padres de entre 30 y 45 años que involucra la falta de jerarquía en casa llamada la generación de los padres malvavisco.

Claudia Sotelo, psicóloga y directora del Centro de Especialización en Estudios Psicológicos de la Infancia, señala que este tipo de padre son autodidactas y buscan herramientas para mejorar su relación con sus hijos.

Se informan y están al tanto de las nuevas teorías y estudios en cuanto a la paternidad de manera excesiva, al grado que el exceso de información los vuelve inseguros y temerosos al momento de tomar decisiones.

Lo que provoca que desarrollen un comportamiento blando y en extremo flexible que los lleva a perder la autoridad en la casa, perdiendo la jerarquía dentro del núcleo familiar y los niños pierden la figura de autoridad a la cual deben respetar.

Entre las características de este tipo de padres está ser profesionistas que trabajan mucho y pasan poco tiempo con sus hijos, por lo que los complacen y los miman en sus caprichos para reponer el tiempo perdido sin establecer la disciplina.

Si los hijos no quieren comer lo que hay en casa les compran lo que piden, si no se quiere dormir los padres lo permiten, etc., no toleran el sufrimiento de sus hijos; si tienen un mal comportamiento no lo hacen responsable, sino a quienes los cuidan.

Son padres que están tratando de modificar los moldes cuadrados con los que fueron educados, como cuando con solo una mirada su papá los regañaba, solo que se está cayendo en el extremo porque le tienen miedo al sufrimiento del niño.

Pese a que la intención del padre malvavisco es buena, están causando un daño a sus hijos y en la relación que tendrán con el mundo al faltarles el sentido de la disciplina, saliendo a la sociedad sin tener el sentido del respeto y la obediencia.

No se trata de ser autoritarios o de imponerse, sino de ser una figura de autoridad siendo padres comprensivos y flexibles sin afectar al niño.

Los padres malvavisco que tienen un hijo consentido antes de los 8 años, tendrán un adolescente problemático a partir de los 10 años.

Aprender a poner los límites y restablecer la jerarquía familiar es fundamental para el bienestar de la familia, así como establecer buena comunicación con ellos.

