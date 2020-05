Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, criticó la decisión del presidente Donald Trump de tomar hidroxicloriquina a manera de prevención de la COVID-19.

La también legisladora del partido Demócrata, opuesto al partido de Trump, expresó su preocupación por que el mandatario tome dicho medicamento que no ha sido completamente aprobado por especialistas.

«Él [Trump] es nuestro presidente y preferiría que no tome algo que no ha sido aprobado por los científicos, especialmente en su grupo de edad, y en su, digamos, grupo de peso, mórbidamente obeso, le dicen. Así que creo que no es una buena idea”, dijo Pelosi en entrevista con Anderson Cooper, de la cadena CNN.

Previamente, la Oficina para la Administración de Alimentos y Drogas (FDA, por sus siglas en inglés), ha advertido que el uso de hidroxicloroquina que no es supervisado por médicos en un hospital o en una prueba clínica, puede incrementar el riesgo de problemas en el ritmo cardíaco.

De acuerdo con el análisis médico de febrero de 2019, Trump, quien tiene una estatura de 1.90 metros y un peso de 110 kilogramos, entra en la categoría de obeso. Para tener obesidad mórbida, debería tener un peso de 145 kilogramos o superior.

Pelosi just called ⁦@realDonaldTrump⁩ “morbidly obese” on CNN. And she did it while expressing concern for his health. I can’t stop laughing. She’s so good at this. pic.twitter.com/3f7hKunA3V

— John Aravosis 🇺🇸🇬🇷🏳️‍🌈 (@aravosis) May 19, 2020