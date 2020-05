Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

La reapertura de la tienda Ross en McAllen Texas, ha causado largas filas y hasta peleas entre los clientes, quienes además salieron a las calles luego de que se levantó el confinamiento por el avance de la pandemia del covid-19.

En redes rociales circulan videos que muestran cómo alrededor de la tienda se congregaron muchas personas, quienes, formados por hasta por tres horas, esperaron para entrar al lugar.

Como tema adicional, se puede destacar que la gente que acudía al lugar no respetaba una sana distancia ni tampoco llevaban cubrebocas.

Damn how good are those prices at Ross ? 😂😂#puro956 #raza pic.twitter.com/HklN7HKXfj

— Alfonzy👽 (@Alfonzzy_) May 20, 2020