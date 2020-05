Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, arremetió este miércoles en contra de China, al asegurar que la “incompetencia” del país asiático en cuanto al tema del coronavirus, ocasionó una “matanza global masiva”.

A través de un mensaje, el Presidente norteamericano hizo referencia a la publicación de un “loco” en el que culpa a otros factores por la pandemia, aunque no especifica cuál era el informe.

Trump señaló que un “loco” en China hizo una publicación donde culpa a todos menos a China por el virus que ha matado a cientos de miles de personas, mencionando se le debe explicar a esa persona que fue la incompetencia de China la que ocasionó la matanza global.

La universidad de Johns Hopkins reveló datos que apuntan que hasta este miércoles hay 324 mil 240 muertes registradas y 4 millones 931 mil 57 casos positivos por coronavirus a nivel mundial.

También reveló que tan solo en Estados Unidos esta nueva cepa ha ocasionado un millón 532 mil 212 casos positivos y 92 mil 128 personas fallecidas.

Some wacko in China just released a statement blaming everybody other than China for the Virus which has now killed hundreds of thousands of people. Please explain to this dope that it was the “incompetence of China”, and nothing else, that did this mass Worldwide killing!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 20, 2020